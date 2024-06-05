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21:53, 5 июня 2024Россия

Путин назвал число погибших на Украине российских журналистов

Путин: минимум 30 российских журналистов погибли в зоне СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Минимум 30 российских журналистов погибли во время конфликта на Украине, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, западные страны не дают российским специалистам расследовать гибель представителей СМИ в зоне специальной военной операции (СВО).

«Как минимум 30 человек погибло, наших журналистов. И никто не дает нам возможность расследовать то, что с ними произошло», — назвал глава государства число на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств на полях ПМЭФ.

В январе стало известно, что в центре Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погиб журналист. Еще двое были ранены.

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      Марина Совина
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