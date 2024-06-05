Путин назвал число погибших на Украине российских журналистов

Путин: минимум 30 российских журналистов погибли в зоне СВО на Украине

Минимум 30 российских журналистов погибли во время конфликта на Украине, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, западные страны не дают российским специалистам расследовать гибель представителей СМИ в зоне специальной военной операции (СВО).

«Как минимум 30 человек погибло, наших журналистов. И никто не дает нам возможность расследовать то, что с ними произошло», — назвал глава государства число на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств на полях ПМЭФ.

В январе стало известно, что в центре Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погиб журналист. Еще двое были ранены.