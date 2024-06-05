Медведчук: Зеленский множит беззаконие, которое обернется гибелью Украины

Президент Украины Владимир Зеленский множит в стране беззаконие, которое обернется безвластием и гибелью государства. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук, его слова приводит «Комсомольская правда».

По его словам, Верховная Рада лишена права выражать волю украинских граждан, а судебная система шантажируется и подчиняется неконституционным организациям.

«Украинским гражданам не нужно такое государство, которое выступает против их интересов. И все больше украинцев это понимает и осознает», — заявил Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что «формула мира» Зеленского является формулой ядерной войны. По его словам, в «формулу мира» украинского лидера Европу толкают Соединенные Штаты. В это, добавил Медведчук, сегодня включилась и Швейцария.