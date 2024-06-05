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20:04, 5 июня 2024Россия

Украинский беспилотник врезался в дерево перед жилым домом в российском регионе

Дрон ВСУ врезался в дерево около жилого дома в Белгородской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Белгородскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Подробности произошедшего сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Беспилотник врезался в дерево рядом с частным жилым домовладением», — написал глава области.

В доме выбило окна, также повреждения получили фасад и забор. На линии электропередачи зафиксировали дефекты. Пострадавших при атаке со стороны Украины нет.

Ранее стало известно, что жители Белгородской области решили забрать парашют от сбитого дрона Вооруженных сил Украины, чтобы использовать его в хозяйстве. От одного из сбитых недавно БПЛА остались упавшие части, в том числе парашют, чем решили воспользоваться местные жители.

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      Никита Абрамов
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