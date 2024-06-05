Россияне забрали парашют от сбитого дрона для использования по хозяйству

Россияне решили забрать парашют от сбитого дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы использовать его по хозяйству. Об этом сообщает Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».
По данным канала, от одного из сбитых недавно беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) остались упавшие части, в том числе и парашют, чем решили воспользоваться жители Белгородской области.
«Местные жители планируют укрывать цемент парашютом, хотя возможны и другие варианты», — написал автор поста.
Накануне разведывательный беспилотник ВСУ нашли среди грядок картошки в деревне Мартыново Тверской области. Найденное устройство оказалось облегченной версией дрона Bird-Eye 400, который производит израильская фирма IAI. Местные жители рассказали, что дрон летел без боевой части.