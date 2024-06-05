Россияне забрали парашют от сбитого дрона для использования по хозяйству

Белгородцы решили забрать парашют от сбитого дрона, чтобы укрывать цемент

Россияне решили забрать парашют от сбитого дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы использовать его по хозяйству. Об этом сообщает Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».

По данным канала, от одного из сбитых недавно беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) остались упавшие части, в том числе и парашют, чем решили воспользоваться жители Белгородской области.

«Местные жители планируют укрывать цемент парашютом, хотя возможны и другие варианты», — написал автор поста.

Накануне разведывательный беспилотник ВСУ нашли среди грядок картошки в деревне Мартыново Тверской области. Найденное устройство оказалось облегченной версией дрона Bird-Eye 400, который производит израильская фирма IAI. Местные жители рассказали, что дрон летел без боевой части.