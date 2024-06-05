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20:01, 5 июня 2024Россия

Россияне забрали парашют от сбитого дрона для использования по хозяйству

Белгородцы решили забрать парашют от сбитого дрона, чтобы укрывать цемент

Фото: wolfness72 / Shutterstock / Fotodom

Россияне решили забрать парашют от сбитого дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы использовать его по хозяйству. Об этом сообщает Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».

По данным канала, от одного из сбитых недавно беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) остались упавшие части, в том числе и парашют, чем решили воспользоваться жители Белгородской области.

«Местные жители планируют укрывать цемент парашютом, хотя возможны и другие варианты», — написал автор поста.

Накануне разведывательный беспилотник ВСУ нашли среди грядок картошки в деревне Мартыново Тверской области. Найденное устройство оказалось облегченной версией дрона Bird-Eye 400, который производит израильская фирма IAI. Местные жители рассказали, что дрон летел без боевой части.

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      Никита Абрамов
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