Уникальное судно спустили на воду в России

В Петербурге спустили на воду уникальное судно «Виктор Астафьев»

В Санкт-Петербурге спустили на воду уникальное судно класса «река-море», которому дали имя «Виктор Астафьев». Об этом сообщает портал «Петербургский дневник».

Судно является первым транспортным средством такого класса, построенным специально для арктических условий. «Виктор Астафьев» будет курсировать на реке Енисей по маршруту Красноярск — Дудинка — Красноярск, который считается социально значимым для Красноярского края.

«Работа петербургских корабелов по созданию пассажирских судов для Красноярского края и других арктических регионов России способствует развитию речного и морского транспорта России», — высказался о достижении российских кораблестроителей губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее в кабмине рассказали о строительстве единственного в своем роде мощнейшего ледокола «Россия». По сообщению правительства, оно завершится к 2030 году