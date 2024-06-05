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10:20, 5 июня 2024Экономика

Ущерб экономики России от ухода иностранных компаний оценили

«Ведомости»: вклад ушедших иностранных компаний в ВВП России составлял 3,4 %

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Доля ушедших из России иностранных компаний составляла порядка 3,4 процента от ВВП страны, в денежном выражении их вклад в национальную экономику оценивался в 3,7 триллиона рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитиков Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.

Эксперты подчеркнули, что вклад в российскую экономику иностранных компаний, уже покинувших страну, относительно невелик. На конце 2023 года их доля в выручке составляла 1,8 процента, а в структуре занятости — 0,6 процента. При этом общий объем их инвестиций в ВВП РФ на тот момент оценивался в 0,5 процента, или 102 миллиарда рублей.

В свою очередь, доля тех иностранных компаний, которые заявили о намерении уйти с российского рынка, в общем объеме выручки организаций составляла 2,3 процента и 0,8 процента всей занятости. Их вклад в ВВП России в 2023 году оценивался на уровне 4,5 процента, или 4,9 триллиона рублей, а общий объем инвестиций составлял 0,9 процента (180 миллиардов рублей), заключается в докладе аналитиков.

Ранее газета The New York Times сообщила, что суммарный ущерб иностранных компаний из-за ухода с российского рынка в 2022-2023 годах составил в общей сложности более 103 миллиардов долларов. В то же время в материале отмечалось, что большинство иностранных компаний по-прежнему остаются в России и не желают терять миллиарды долларов, которые они инвестировали в экономику страны на протяжении последних десятилетий.

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