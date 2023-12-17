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19:42, 17 декабря 2023Экономика

Оценены потери иностранных компаний от ухода с российского рынка

Ушедшие из России иностранные компании потеряли более 103 миллиардов долларов

Фото: Rick Wilking / Reuters

Иностранные компании, ушедшие с российского рынка после начала специальной военной операции, потеряли более 103 миллиардов долларов. Их потери оценила газета The New York Times.

Издание отмечает, что президент России Владимир Путин превратил уход крупных западных компаний в «неожиданную удачу для российской элиты и самого государства».

В материале также говорится, что большинство иностранных компаний остаются в России, не желая терять миллиарды, которые они инвестировали на протяжении десятилетий.

Ранее Путин заявил, что иностранный бизнес хочет работать на российском рынке вопреки давлению чиновников западных стран. По его словам, с марта 2022-го по ноябрь 2023 года число иностранных компаний, работающих в России, увеличилось почти на 1,5 тысячи.

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      Алина Черненко
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