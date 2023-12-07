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15:10, 7 декабря 2023Экономика

Путин заявил о желании иностранного бизнеса работать в России вопреки давлению

Путин: иностранный бизнес хочет работать в РФ вопреки давлению своих чиновников

Фото: Michael Nagle / Bloomberg / Getty Images

Иностранный бизнес хочет работать на российском рынке вопреки давлению чиновников западных стран. На этом фоне зарубежные компании вынуждены сменять название в РФ, но все равно продолжают профессиональную деятельность в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, с марта 2022-го по ноябрь 2023 года число иностранных компаний, работающих на российском рынке, увеличилось почти на 1,5 тысячи. Путин уточнил, что работать с Россией и непосредственно в самой стране «было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно». «Они что, думали, что все рухнет, что ли? У них все перехватили и пошли вперед», — заявил президент, говоря про уход ряда иностранных компаний с российского рынка.

Путин также отметил, что попытки западных стран сдержать развитие российской экономики провалились, а экономика РФ успешно справилась с внешним давлением. В качестве одной из главных причин президент назвал «запас прочности, который в России формировали последние 20 лет». В качестве примера адаптации российской экономики к западным санкциями он назвал «бесшовный» переход на национальную платежную систему «Мир» после ухода из страны Visa и MasterCard.

Ранее Путин заявил, что выражение «Россия — бензоколонка» сейчас не применимо к стране. Глава государства также отметил, что глобальная система экономических отношений в настоящее время претерпевает необратимые изменения. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель.

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      Анатолий Акулов
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