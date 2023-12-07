Путин назвал неактуальным сравнение России с бензоколонкой

Путин: выражение «Россия — бензоколонка» не применимо к стране

Выражение «Россия — бензоколонка» сейчас не применимо к стране, заявил глава государства Владимир Путин. Трансляция выступления на пленарном заседании форума «Россия зовет!» ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, в структуре экономического роста все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли, в частности обрабатывающие производства, транспорт, логистика. Так, во втором квартале 2023 года на их долю пришлось 54 процента роста экономики. Еще 44 процента — торговля, общественное питание и другие профуслуги.

«И только два процента, хочу подчеркнуть, всего лишь два процента пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить», — указал он на неактуальность подобных высказываний.

Глава государства отметил, что глобальная система экономических отношений претерпевает необратимые изменения. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель.

Ранее Путин заявил, что Запад не рассчитывал, что российские банки пройдут все сложности, которые им создают извне. По мнению главы государства, западные страны не учли, что банк — это «не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики».