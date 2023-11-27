Путин заявил о недооценке Западом российских банков

Путин: Запад не думал, что российские банки преодолеют созданные им сложности

Запад не рассчитывал, что российские банки пройдут все сложности, которые им создают извне. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя слова главы ВТБ Андрея Костина о том, что, вопреки западному «беспределу», банк чувствует себя хорошо, передает ТАСС.

«Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне», — сказал Путин.

По мнению главы государства, на Западе не учли, что банк — это «не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики». «Банковская сфера отражает состояние экономики в целом», — заключил президент.

Минфин США 2 ноября опубликовал обновленный перечень банков, попавших под санкции. Помимо «Русского стандарта», в него вошли банк «Хоум Кредит», Почта Банк, АФК «Система», ВБРР, ХКФ Банк.

В конце февраля 2023 года вступил в силу десятый пакет санкций Евросоюза против России, в который включили Росбанк, Тинькофф банк и Альфа-банк. С этого момента санкции касаются всех российских системно значимых банков.

При этом, как отмечалось, ставший тенденцией 2022 года переход потребителей из одного банка в другой удалось снизить благодаря адаптации бизнеса к новым условиям.