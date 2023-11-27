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17:17, 27 ноября 2023Экономика

Путин заявил о недооценке Западом российских банков

Путин: Запад не думал, что российские банки преодолеют созданные им сложности
СюжетСанкции против России:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Запад не рассчитывал, что российские банки пройдут все сложности, которые им создают извне. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя слова главы ВТБ Андрея Костина о том, что, вопреки западному «беспределу», банк чувствует себя хорошо, передает ТАСС.

«Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне», — сказал Путин.

По мнению главы государства, на Западе не учли, что банк — это «не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики». «Банковская сфера отражает состояние экономики в целом», — заключил президент.

Минфин США 2 ноября опубликовал обновленный перечень банков, попавших под санкции. Помимо «Русского стандарта», в него вошли банк «Хоум Кредит», Почта Банк, АФК «Система», ВБРР, ХКФ Банк.

В конце февраля 2023 года вступил в силу десятый пакет санкций Евросоюза против России, в который включили Росбанк, Тинькофф банк и Альфа-банк. С этого момента санкции касаются всех российских системно значимых банков.

При этом, как отмечалось, ставший тенденцией 2022 года переход потребителей из одного банка в другой удалось снизить благодаря адаптации бизнеса к новым условиям.

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      Анастасия Яланская
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