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14:12, 7 апреля 2023Экономика

Россияне стали реже уходить из попавших под санкции банков

Росфинмониторинг: в России снизился переток клиентов из подсанкционных банков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В России снизился переток клиентов из крупных банков, попавших под блокирующие санкции.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга сообщаетРИА Новости

Ставший тенденцией 2022-го переход потребителей из одного банка в другой удалось снизить благодаря адаптации бизнеса к новым условиям. Росфинмониторинг и Банк России вели адресную работу с организациями по ориентированию их на соответствующие риски и меры по их снижению. Особое внимание отводили обслуживанию бюджетополучателей, исполнителей госконтрактов и получателей бюджетных субсидий.

Также за год на финансовом рынке наметилось замещение расчетов в долларах и евро на платежи в национальных валютах дружественных стран, добавили в ведомстве.

Ранее Банк России заявлял, что в сентябре 2022-го россияне забрали из банков 458 миллиардов рублей. В результате финансовым организациям пришлось увеличить заимствования у регулятора для компенсации перетока бюджетных средств и покрытия оттока наличности. На тот момент Центробанк выделил кредитным организациям 1,1 триллиона рублей.

В конце февраля вступил в силу десятый пакет санкций Евросоюза против России. Под ограничения попали ранее избегавшие их Росбанк, Тинькофф банк и Альфа-банк. С этого момента санкции касаются всех российских системно значимых банков.

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Вячеслав Агапов
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