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01:30, 5 июня 2024Россия

В двух российских регионах объявляли ракетную опасность

В Белгородской и Курской областях на 15 минут объявляли ракетную опасность
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Белгородской и Курской областях объявляли ракетную опасность. О ситуации в регионах сообщили губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале и губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.

В обоих регионах предупреждающий сигнал включили примерно в 00:37 5 июня. Гладков призвал граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала отбоя ракетной опасности. Смирнов попросил жителей Курской области укрыться в помещениях без окон — коридоре, ванной комнате, кладовой, или, если в этот момент они находились на улице — спуститься в укрытие.

Отбой ракетной опасности в двух российских регионах объявили почти одновременно — примерно в 00:50.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Дрон атаковал служебный автобус, в котором находились сотрудники сельхозпредприятия.

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      Александра Синицына
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