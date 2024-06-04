Три человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: три человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Три человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекино ВСУ атаковали с помощью БПЛА служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия», — написал он.

По словам губернатора, у одной женщины осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй — осколочное ранение правого бедра. Они были госпитализированы. Третья пострадавшая покинула место происшествия, однако дома ее самочувствие ухудшилось. По предварительным данным, у нее сотрясение головного мозга и контузия.

Ранее украинские войска атаковали Белгородскую область с помощью FPV-дронов. В результате атаки повреждения получили линии водо- и электроснабжения. Без света остались жители 14 населенных пунктов, отметил глава области.