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10:00, 4 июня 2024Бывший СССР

ВСУ усилили обстрелы района Каховского водохранилища

РИА: ВСУ усилили обстрелы Каховского водохранилища кассетными боеприпасами
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы в районе Каховского водохранилища, используя кассетные боеприпасы. Об этом сообщил командир подразделения полка 1197 Вооруженных сил России, передает РИА Новости.

«У нас часто происходит массированный обстрел артиллерийскими снарядами. Также из РСЗО… Частое явление — это, конечно же, кассетные боеприпасы», — рассказал он.

Военнослужащий подчеркнул, что обстрелы происходят часто, в том числе ночью. При этом украинские военные стреляют не прицельно. По словам солдата, без обстрелов и атак FPV-дронов не проходит и дня.

Ночью 6 июня 2023 года Каховская гидроэлектростанция была повреждена в результате многочисленных ударов, после чего началось затопление прилегающих территорий. Впоследствии губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что объект подвергался обстрелам со стороны ВСУ, задачей которых было разрушение ГЭС как транспортного узла.

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      Александр Курбатов
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