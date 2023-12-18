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04:57, 18 декабря 2023Бывший СССР

Раскрыта причина разрушения ВСУ Каховской ГЭС

Сальдо заявил о задании для ВСУ разрушить Каховскую ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались разрушить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Сальдо раскрыл причину разрушения Каховской ГЭС и объяснил, что перед ВСУ поставили задание разрушить этот объект как транспортный узел. По его словам, украинские военные наносили ракетные удары в одну точку в течение долгого времени. Разрушение плотины ГЭС он назвал «величайшим преступлением», которое нарушило экологическое равновесие.

«И потом уже вместе с выходом воды из Каховского водохранилища были разрушены машинный зал гидроэлектростанции и все те технические объекты, которые обслуживали плотину и Каховское водохранилище», — заключил он.

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      Марина Совина
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