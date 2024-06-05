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12:45, 5 июня 2024Бывший СССР

В Эстонии назвали необязательным обещанием предоставление денег Украине

ERR: предоставление Украине €100 млн является необязательным обещанием

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Предоставление Украины помощи в размере 100 миллионов евро в год является «необязательным обещанием» со стороны Эстонии. Об этом пишет телерадиовещательная компания страны ERR.

Уточняется, что, когда премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский встретятся, они заключат соглашение. Согласно этому документу, Таллин обещает Киеву военную помощь на сумму более 100 миллионов евро в год. «Однако, как отразить юридически необязательное обещание в бюджете на ближайшие годы, еще предстоит выяснить», — говорится в материале.

Отмечается, что срок соглашения составит десять лет. «Это двустороннее политическое волеизъявление, а не международный договор», — ответили в МИД Эстонии на вопрос ERR. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве добавили, что соглашение не налагает на Эстонию или Украину юридических обязательств.

Ранее эстонский премьер сообщила, что размер военной помощи Украине от Таллина в ближайшие четыре года достигнет 0,25 процента ВВП. Она призвала страны Европы и Северной Америки последовать примеру Эстонии.

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      Кристина Есикова
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