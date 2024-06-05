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15:50, 5 июня 2024Экономика

В Евросоюзе заявили об энергетическом кризисе

Представитель ЕК Борреро: ЕС переживает серьезный энергетический кризис
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Евросоюз столкнулся с тяжелым энергетическим кризисом. Такое заявление в ходе энергетического форума в Баку сделала гендиректор департамента международных связей Еврокомиссии (ЕК) Кристина Лобилло Борреро, ее слова приводит РИА Новости.

«ЕС в настоящее время переживает очень серьезный энергетический кризис. Учитывая это, очень важно диверсифицировать направления поставок газа», — подчеркнула представитель ЕК. Борреро назвала Азербайджан надежным партнером Евросоюза в газовой сфере и заявила о продолжении работы по наращиванию поставок газа из республики в Европу.

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Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова констатировала, что европейский рынок остается очень чувствительным к проблемам с поставками газа. Китай, Индия и Япония начинают жестко конкурировать с объединением за этот вид топлива, а значит, властям ЕС пора приготовиться к новому скачку цен на это топливо, отмечают аналитики.

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