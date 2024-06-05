Европе предсказали новый скачок цен на газ

Евросоюзу предсказали жесткую конкуренцию за газ с Китаем и Индией

Китай, Индия и Япония начинают жестко конкурировать с Европейским союзом за газ, а значит, властям ЕС пора приготовиться к новому скачку цен на это топливо. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные «Известиями».

Так, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова констатировала, что европейский рынок остается очень чувствительным к проблемам с поставками газа. Это показала история с падением поставок из Норвегии, где на местном газоперерабатывающем предприятии внезапно отключилось электричество. Если восстановительные работы затянутся, то Европе может потребоваться больше газа от других поставщиков (например, из США или Катара), чтобы заместить сократившийся норвежский импорт. Но, как отметила Веретенникова, на этих же поставщиков полагаются азиатские государства. Они предъявляют высокий спрос, так как им нужно увеличивать выработку электричества — из-за жары его требуется больше и больше для кондиционирования помещений. Все это может стать причиной очередного взлета цен.

К аналогичной мысли подводит и независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, в Европе сейчас складывается парадоксальная ситуация — ЕС может приобретать сжиженный природный газ (СПГ) в США, Австралии, Катаре и Нигерии, однако этого топлива может просто не хватить на всех. Китай, Индия и Япония тоже в нем нуждаются.

В свою очередь, гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова напомнила, что Евросоюз добровольно взял на себя дополнительные траты по оплате транспортировки газа по американским газопроводам, сжижению, перевозке газовозами до европейских портов и регазификации. Такие дополнительные расходы распределяются на домохозяйства и промышленные объекты в еврозоне. Как следствие, самые энергоемкие предприятия закрываются, что приводит к еще большей зависимости ЕС от импорта другой продукции, в частности, удобрений.

Кроме того, запрет властей США на выдачу лицензий в новые СПГ-проекты означает, что Евросоюзу не приходится надеяться на серьезное увеличение поставок американского СПГ.

Еще одним ударом по европейской энергетической безопасности будет 14-й пакет антироссийских санкций. Как заметил директор по развитию компании «Энергия Плюс» Павел Марышев, речь идет о полном отказе от российского СПГ, который в 2023 году импортировался рекордными объемами.

Ранее, 3 июня, цена газа на хабе TTF в Нидерландах выросла на 12,79 процента, дойдя до 439 долларов за тысячу кубометров. Это был максимальный рост с 8 декабря 2023 года. Причина случившегося — резкое падение поставок топлива из Норвегии, из-за аварии норвежском газоперерабатывающем заводе в городе Нюхамна.

До этого эксперты МВФ спрогнозировали постоянное подорожание энергоносителей в Европе. По их мнению, антироссийские санкции, планы по отказу от поставок углеводородов к 2030 году и торговые ограничения в среднесрочной перспективе окажут на энергобезопасность континента неоднозначный эффект. Энергетические расходы европейских стран вырастут примерно на 0,2 процента ВВП, несмотря на снижение потребления.