Цена на газ в Европе подскочила

Газ в Европе подорожал почти на 13 процентов после падения поставок из Норвегии

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах выросла на 12,79 процента, дойдя до 439 долларов за тысячу кубометров. Это максимальный рост с 8 декабря 2023 года, свидетельствуют данные биржи ICE.

В свою очередь, Bloomberg сообщает, что подорожание почти на 13 процентов произошло после того, как резко упали поставки топлива из Норвегии. Причина — незапланированное отключение электричества на норвежском газоперерабатывающем заводе в городе Нюхамна. В результате поступления норвежского газа на британский терминал Изингтон, через который проходит до трети общего объема газовых поставок в Соединенное Королевство, рухнули почти до нуля.

Эксперты уже обратили внимание на то, что случившееся стало еще одним показателем зависимости Европы от импорта этого топлива. Газовый рынок остается крайне чувствительным к любой волатильности, несмотря на то, что хранилища заполнены почти на 70 процентов, а промышленный спрос в Евросоюзе постепенно восстанавливается. Кроме того, Bloomberg констатирует, что если в прошлом Европа зависела от российского газа, то сейчас все больше от трубопроводных потоков из Норвегии, а также от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и Катара.

Тем не менее с СПГ тоже есть проблемы — в последние недели его поток в Европу снизился. Из-за жары Азия нуждается во все большем количестве энергоресурсов (для охлаждения), а значит, вступает во все более острую конкуренцию с Европой за газ.

Ранее постоянно дорожающие энергоносители Европе предсказали в Международном валютном фонде (МВФ). По мнению экспертов МВФ, энергетическая безопасность региона может ослабеть еще сильнее, а экономика станет все более чувствительной к проблемам с поставками газа и прочих углеводородов.

Последний скачок цен на газ Европе пришлось пережить 27 мая. Тогда стоимость топлива поднялась почти на три процента. Биржевая стоимость газа с поставкой в июле выросла до 393 долларов за тысячу кубометров.