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20:22, 27 мая 2024Экономика

Газ в Европе подорожал

Стоимость газа на лондонской бирже ICE выросла на 3 %
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Стоимость газа в Европе в понедельник, 27 мая, выросла почти на три процента. О подорожании топлива говорят данные лондонской биржи ICE.

Биржевая стоимость газа с доставкой в июле поднялась до 393 долларов за тысячу кубометров, она увеличилась на 2,8 процента в сравнении с ценами предыдущего дня. На момент открытия газ оценивался в пределах 380 долларов за тот же объем. В течение дня при этом газ дорожал до отметки в 398,3 доллара (плюс 4,2 процента).

Предыдущий рекорд цены установили в четверг, 23 мая. Во время торгов стоимость тысячи кубометров превысила 400 долларов впервые с декабря 2023 года. На максимуме топливо дорожало до отметки 408,944 за тысячу кубометров. Позднее цены скорректировались до уровня в 405,5 доллара за тот же объем.

Газ в Европе дорожает, несмотря на окончание отопительного сезона, на фоне подготовки нового пакета санкций и обсуждения запрета на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в европейских портах. Ограничения могут затронуть контракты на топливо, которое поставляют в порты Монтуар-де-Бретань и Зебрюгге во Франции и Бельгии, а затем перенаправляют на другие рынки.

По данным РИА Новости, самый дорогой газ в Швеции. Местные жители платят за кубометр 210 рублей в пересчете на российскую валюту. Также в пятерку государств с самой высокой стоимостью газа для граждан вошли также Ирландия, Нидерланды, Австрия и Литва — там платят за голубое топливо более 148 рублей за кубометр.

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      Вячеслав Агапов
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