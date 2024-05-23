Газ в Европе рекордно подорожал

Стоимость газа на лондонской бирже ICE превысила $400 за тысячу кубометров

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость газа рекордно выросла. Цены на топливо по индексу голландского хаба TFT превысила 400 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

С начала торгов стоимость газа оценивалась в 389,7. На максимуме топливо дорожало до отметки 408,944 за тысячу кубометров. Позднее цены скорректировались до уровня в 405,5 доллара за тот же объем.

Газ в Европе дорожает, несмотря на окончание отопительного сезона. Цены растут на фоне подготовки нового пакета санкций и обсуждения запрета на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в европейских портах. По оценке опрошенных «Коммерсантом» эксперты, эти ограничения могут затронуть контракты на 12 миллионов тонн топлива, которое поставляют в порты Монтуар-де-Бретань и Зебрюгге во Франции и Бельгии, откуда они перенаправляются на другие рынки.

На фоне подготовки нового пакета санкций ряд государств, в том числе Бельгия, Германия и Франция задумались о последствиях, которые принесут новые запреты, и не будут ли они для стран Европы значительнее, чем для РФ. Дипломаты отмечают, что спешка с согласованием новых санкций связана с вступлением Венгрии в должность председателя ЕС, которое состоится в июле.