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18:12, 5 июня 2024Мир

В России отреагировали на призыв министра обороны Германии готовиться к войне

Депутат Чепа объяснил паникой слова главы МО ФРГ Писториуса о подготовке к войне

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о необходимости подготовиться к войне с Россией к 2029 году объясняются паникой из-за развития украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Не знаю, откуда у него такая информация [о возможности войны с Россией]. Можно только предположить, что ввиду развития определенных событий на Украине, когда НАТО явно терпит провал, у некоторых товарищей начинают появляться истерические нотки. Подчас их заносит в заявлениях, так что это просто паника», — считает политик.

Он также подчеркнул, что и украинский конфликт, и противостояние России и НАТО спровоцированы именно действиями Запада.

«Та ситуация, которая сегодня существует, подогревается Западом. И во многом зависит от их позиции», — заключил Чепа.

Ранее Писториус призвал немцев принять меры, чтобы быть готовыми к возможной войне к 2029 году. Он также отметил, что возвращение воинской повинности повысит боеспособность военнослужащих ФРГ.

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