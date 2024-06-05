В России отреагировали на призыв министра обороны Германии готовиться к войне

Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о необходимости подготовиться к войне с Россией к 2029 году объясняются паникой из-за развития украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Не знаю, откуда у него такая информация [о возможности войны с Россией]. Можно только предположить, что ввиду развития определенных событий на Украине, когда НАТО явно терпит провал, у некоторых товарищей начинают появляться истерические нотки. Подчас их заносит в заявлениях, так что это просто паника», — считает политик.
Он также подчеркнул, что и украинский конфликт, и противостояние России и НАТО спровоцированы именно действиями Запада.
«Та ситуация, которая сегодня существует, подогревается Западом. И во многом зависит от их позиции», — заключил Чепа.
Ранее Писториус призвал немцев принять меры, чтобы быть готовыми к возможной войне к 2029 году. Он также отметил, что возвращение воинской повинности повысит боеспособность военнослужащих ФРГ.