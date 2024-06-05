В Госдуме высказались об уничтожении дронов НАТО

Депутат ГД Шеремет: дроны НАТО нужно уничтожать при первом же их появлении

Беспилотники НАТО нужно уничтожать при их первом появлении над Черным морем. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий сказал, что цель натовских дронов в регионе — не изучение географии или климата Крымского полуострова, а военная разведка, и России нельзя допустить их появления там. Он добавил, что дроны могут также использоваться для наведения ударов Вооруженных сил Украины по этому региону.

«Их [дроны] необходимо уничтожать при первом же появлении (...) Беспилотники НАТО несут непосредственную угрозу для жизни и здоровью наших граждан. И эту угрозу необходимо устранить», — объявил депутат.

Он подытожил, что России следовало бы объявить беспилотники НАТО законной военной целью.

Ранее крымский политический эксперт Денис Батурин заявил, что акваторию Черного моря должны признать бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и беспилотников. По его мнению, это станет залогом безопасности не только для России, но и для всех стран черноморского региона. Он отметил, что в Черном море часто фиксируют американские беспилотники, которые передают данные Киеву.