В Казахстане заявили о вынужденном соблюдении санкций

Вице-премьер Казахстана Жумангарин: Астана вынуждена соблюдать санкции США и ЕС

Астана не поддерживает антироссийские санкции США и Евросоюза (ЕС), но вынуждена их соблюдать. Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, сообщает ТАСС.

Жумангарин ответил на вопрос о санкционной политике в отношении России и Китая. Он подчеркнул, что экономика страны терпит негативные последствия от присоединения к санкциям.

«Мы не поддерживаем эту санкционную политику односторонне, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения», — заявил казахский вице-премьер. Он добавил, что страна не выдержит санкционного давления из-за размеров экономики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против экономических санкций. Он подчеркнул, что ограничения негативно влияют на глобальную торговлю и благополучие стран.