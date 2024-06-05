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12:53, 5 июня 2024Бывший СССР

В Казахстане заявили о вынужденном соблюдении санкций

Вице-премьер Казахстана Жумангарин: Астана вынуждена соблюдать санкции США и ЕС

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Астана не поддерживает антироссийские санкции США и Евросоюза (ЕС), но вынуждена их соблюдать. Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, сообщает ТАСС.

Жумангарин ответил на вопрос о санкционной политике в отношении России и Китая. Он подчеркнул, что экономика страны терпит негативные последствия от присоединения к санкциям.

«Мы не поддерживаем эту санкционную политику односторонне, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения», — заявил казахский вице-премьер. Он добавил, что страна не выдержит санкционного давления из-за размеров экономики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против экономических санкций. Он подчеркнул, что ограничения негативно влияют на глобальную торговлю и благополучие стран.

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      Юрий Леонов
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