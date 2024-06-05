В Киргизии за сожжение флагов задержали двух экстремистов

ГКНБ Киргизии задержал двух экстремистов за сожжение флагов страны

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали двух гражданок страны, подозреваемых в сожжении государственных флагов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Уточняется, что в ночь с 29 на 30 мая в одном из сел Джалал-Абадской области задержанные умышлено сожгли флаги Киргизии, висевшие на главных воротах двух школ и вышке сотового оператора, заменив их на «белые флаги с арабским текстом». Как установили правоохранители, организаторами и исполнителями оказались 19-летняя и 16-летняя гражданки республики, состоящие в рядах религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России террористическая организация).

По данным ГКНБ, одна из задержанных вербовала граждан в ряды экстремистов. В ходе расследования были задержаны еще несколько человек, включая мать и брата одной из подозреваемых, которые также состоят в «Хизб ут-Тахрир».

Ранее сообщалось, что в селе Большевик в Нарынской области Киргизии силовики задержали группу из девяти экстремистов радикального религиозного течения «Йакын Инкар».