Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:14, 5 июня 2024Бывший СССР

В Киргизии за сожжение флагов задержали двух экстремистов

ГКНБ Киргизии задержал двух экстремистов за сожжение флагов страны

Фото: Жоомарт Ураимов / РИА Новости

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали двух гражданок страны, подозреваемых в сожжении государственных флагов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Уточняется, что в ночь с 29 на 30 мая в одном из сел Джалал-Абадской области задержанные умышлено сожгли флаги Киргизии, висевшие на главных воротах двух школ и вышке сотового оператора, заменив их на «белые флаги с арабским текстом». Как установили правоохранители, организаторами и исполнителями оказались 19-летняя и 16-летняя гражданки республики, состоящие в рядах религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России террористическая организация).

По данным ГКНБ, одна из задержанных вербовала граждан в ряды экстремистов. В ходе расследования были задержаны еще несколько человек, включая мать и брата одной из подозреваемых, которые также состоят в «Хизб ут-Тахрир».

Ранее сообщалось, что в селе Большевик в Нарынской области Киргизии силовики задержали группу из девяти экстремистов радикального религиозного течения «Йакын Инкар».

Что думаешь? Оцени!
      Георгий Нестеров
      Обсудить
      Последние новости

      России ограничили доступ к продовольственной программе ООН. Москва 20 лет снабжала едой голодающие страны

      В Европе заявили о необходимости использовать Зеленского

      Непьющую пьяную женщину заподозрили в алкоголизме из-за редкого заболевания

      В Госдуме предложили нанести ядерный удар по одной «жирной цели» в Европе

      У россиян стало меньше скрытых доходов

      Уснувшим у Вечного огня туристам российского курорта назначили арест

      В Москве гражданин Ирана надел футболку с флагом Украины и получил штраф

      Украинцев предупредили о возможном увеличении сроков отключения электроэнергии

      Поджигатель российского храма объяснил свой поступок

      Названы неочевидные симптомы заболеваний кишечника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше