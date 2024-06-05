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09:18, 5 июня 2024Культура

В Москве госпитализировали вдову режиссера Гайдая

Актрису Гребешкову госпитализировали в Москве из-за боли в области живота

Фото: Natalya Loginova / Russian Look / Globallookpress.com

Вдову режиссера Леонида Гайдая актрису Нину Гребешкову госпитализировали в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что 93-летнюю артистку доставили в больницу в понедельник, 3 июня. По данным канала, Гребешкова пожаловалась на боль в области живота. Она также сообщила, что за несколько дней до этого ударилась левым боком. Актрисе назначили обследование, по итогам которого врачи назначили операцию.

Ранее сообщалось, что народный артист России Юрий Ицков был госпитализирован во время гастролей в Омске. В пресс-службе Театра на Васильевском заявили, что актера экстренно забрали в больницу в ночь на 31 мая.

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      Варвара Кошечкина
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