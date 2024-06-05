В прокуратуре подтвердили гибель мужчины в районе Фили в Москве

Гибель мужчины, расстрелянного в районе Фили в Москве, подтвердила прокуратура

На улице Алексея Свиридова в Москве обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти. Гибель мужчины, расстрелянного в четверг, 6 июня, в своем Telegram-канале подтвердила столичная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, на месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора. На контроле в прокуратуре принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по факту убийства, и установление лица, его совершившего.

6 июня стало известно, что в Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомата.