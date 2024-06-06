Неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомата в Москве

В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомата, один человек убит

В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомата. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло на улице Алексея Свиридова. Жертвой злоумышленника стал один человек. На месте работает полиция, стрелка ищут.

Как уточнили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре, протерпевший — мужчина 1989 года рождения. Решение о возбуждении уголовного дела и установление личности преступника находится на контроле ведомства.

Ранее житель Подмосковья на трассе у Воронежа открыл стрельбу по полицейским. В результате его действий один силовик получил ранение.