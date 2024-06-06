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11:18, 6 июня 2024Силовые структуры

Неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомата в Москве

В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомата, один человек убит
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомата. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло на улице Алексея Свиридова. Жертвой злоумышленника стал один человек. На месте работает полиция, стрелка ищут.

Как уточнили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре, протерпевший — мужчина 1989 года рождения. Решение о возбуждении уголовного дела и установление личности преступника находится на контроле ведомства.

Ранее житель Подмосковья на трассе у Воронежа открыл стрельбу по полицейским. В результате его действий один силовик получил ранение.

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      Олеся Мицкевич
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