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16:00, 5 июня 2024Силовые структуры

Россиянин выстрелил в полицейского и ранил его

СК: на трассе у Воронежа житель Подмосковья выстрелил в полицейского и ранил его

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Житель Подмосковья на трассе у Воронежа открыл стрельбу по полицейским, в результате чего один силовик получил ранение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным, утром 4 июня на автодороге М-4 «Дон» в Богучарском районе Воронежской области подозреваемый за рулем своего автомобиля отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС, которые хотели проверить его документы, и попытался скрыться. Силовики бросились за ним в погоню, вынудили водителя остановиться, а он вынул гладкоствольное ружье и выстрелил, попав инспектору в ногу. В ответ его напарник применил табельное оружие и тоже ранил нарушителя в ногу.

Сотрудник полиции и нападавший госпитализированы. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли ружье. Ведется допрос свидетелей.

4 июня полицейские нашли и задержали мужчину, стрелявшего из окна жилого дома из пневматического оружия по прохожим на северо-востоке Москвы.

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      Любовь Ширижик
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