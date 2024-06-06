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11:31, 6 июня 2024Силовые структуры

СК сообщил о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы из автомата в Москве

СК завел дело об убийстве и незаконном ношении оружия по факту стрельбы в Москве
Начало событий в новости Неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомата в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы на западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.

Дело заведено по части 1 статьи 105 («Убийство») и статье 222 («Незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему») УК РФ. Сейчас сотрудники столичного СК работают на месте происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения.

По данным следствия, мужчина 1989 года рождения был найден с огнестрельными ранениями на улице Алексея Свиридова в Москве.

Неизвестный открыл стрельбу из автомата ранее 6 июня. Как уточнили в МВД, преступление может носить заказной характер.

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      Олеся Мицкевич
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