СК сообщил о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы из автомата в Москве

СК завел дело об убийстве и незаконном ношении оружия по факту стрельбы в Москве

Неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомата в Москве

Начало событий в новости Неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомата в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы на западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.

Дело заведено по части 1 статьи 105 («Убийство») и статье 222 («Незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему») УК РФ. Сейчас сотрудники столичного СК работают на месте происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения.

По данным следствия, мужчина 1989 года рождения был найден с огнестрельными ранениями на улице Алексея Свиридова в Москве.

Неизвестный открыл стрельбу из автомата ранее 6 июня. Как уточнили в МВД, преступление может носить заказной характер.

