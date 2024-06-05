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08:07, 5 июня 2024Россия

В России четверо иностранцев захлебнулись во время купания в реке

В Великом Новгороде четверо студентов из Индии не выжили во время купания в реке

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Великом Новгороде пять студентов из Индии решили искупаться в реке Волхов, четверым их них выжить не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, студенты — три парня и две девушки — из Индии решили искупаться после жаркого дня. Когда они оказались в реке, их начало сносить сильным течением, из-за чего иностранцы начали тонуть. Очевидцы пытались помочь студентам, однако вытащить из воды у них получилось только одного парня.

Пострадавшего госпитализировали. Ему и сверстникам, оказавшимся в в реке, было от 18 до 20 лет. Прокуратура Новгородской области на сайте сообщила о начатой после происшествия проверки.

Ранее в Ростовской области попытка 13-летней девочки охладиться привела к ее смерти от удара током. Когда школьница зашла в душевую кабинку у подруги в гостях, включила водонагреватель и попыталась настроить температуру, ее ударило током.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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