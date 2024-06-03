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10:29, 3 июня 2024Россия

В России попытка семиклассницы охладиться привела к смерти от удара током

Shot: в Ростовской области семиклассница получила смертельный удар током в душе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ростовской области попытка 13-летней девочки охладиться привела к ее смерти от удара током. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Школьница из города Шахты гостила у одноклассницы в доме на улице Заречной. В какой-то момент девочкам стало жарко, и они решили принять летний душ. Когда одна из них зашла в кабинку, включила водонагреватель и попыталась настроить температуру, ее ударило током. Спасти ребенка не удалось.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Самарской области троих подростков ударило разрядом тока от проводов линии электропередачи. Происшествие попало на видео.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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