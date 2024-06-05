В России депутаты поспорили о приоритетах во время СВО и 25 миллионах рублей

Екатеринбургские депутаты поспорили о патриотическом воспитании во время СВО

В Екатеринбурге депутаты городской думы разошлись во мнении о патриотическом воспитании, обсуждая корректировки бюджета на 2024 год. Депутата от КПРФ Викторию Ивачеву возмутил факт перенаправления бюджетных денег с мероприятий по патриотическому воспитанию в пользу реконструкции мемориала жертвам политических репрессий. На ее слова обратило внимание издание «Вечерние ведомости», трансляция заседания, на котором поспорили депутаты, опубликована на YouTube.

Ивачева акцентировала внимание на том, что в Год семьи ей удивительно видеть изменения городского бюджета, которые касаются в основном урезания статей, связанных с финансированием дошкольного образования и отдыха детей, а также программ по патриотическому воспитанию. «Почему 25 миллионов [рублей] изымаются из патриотического воспитания и направляются на реконструкцию памятника жертвам политических репрессий? Неужели это сейчас в условиях СВО является приоритетом?» — задалась вопросом политик во время заседания гордумы, добавив, что фракция КПРФ не поддерживает решение о перераспределении денег.

С ней поспорил депутат от «Единой России» Владимир Крицкий. Он заявил, что ремонт памятника репрессированным напрямую связан с патриотическим воспитанием.

Вместе с тем в свердловском отделении КПРФ заявили изданию «Подъем», что у них иные взгляды на патриотическое воспитание.

Осенью 2023 года в Тульской области на территории комплекса памяти пострадавших от репрессий «Медное» установили бюсты Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Михаила Калинина, Феликса Дзержинского и Якова Свердлова. Директор мемориала Александр Чуносов назвал такой шаг логичным. По его словам, задумка заключалась в том, чтобы отразить эпоху.