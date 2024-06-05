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12:51, 5 июня 2024Россия

В России двоих чиновников избили под окнами администрации

В Рязани избили двоих чиновников, которые пытались разнять дерущихся подростков

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Рязани чиновников избили под окнами администрации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Два заместителя главы администрации Рязанского района хотели разнять дерущихся около здания подростков. Увидев мужчин в деловых костюмах, школьники переключили свое внимание на них.

Борис Ясинский получил сотрясение мозга, его коллега Денис Турханов также получил травмы, сведений о характере которых не приводится. Оба чиновника зафиксировали побои и написали заявления в полицию. Напавшим на них школьникам грозит уголовная ответственность.

Ранее в Омской области глава одного из муниципальных районов избил подчиненного. Пострадавшего, которым оказался глава сельсовета, госпитализировали с сотрясением мозга. Главу района оштрафовали на десять тысяч рублей, также ему на год запретили занимать руководящие посты.

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      Алан Босиков
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