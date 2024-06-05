В России предложили заселять в отели по водительским правам

Решетников предложил разрешить заселение в отели по водительским правам

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил разрешить заселение в российские отели по водительским удостоверениям в 2025 году. Заявление прозвучало на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Решетников предложил дать год на стыковку информационных баз, чтобы с середины следующего года «такая возможность появилась».

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ кражи личных данных. По словам экспертов, злоумышленники предлагают россиянам купить водительские права на сайте, который на деле оказывается фишинговым ресурсом.