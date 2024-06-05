Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:23, 5 июня 2024Россия

В России предложили заселять в отели по водительским правам

Решетников предложил разрешить заселение в отели по водительским правам

Фото: Unsplash

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил разрешить заселение в российские отели по водительским удостоверениям в 2025 году. Заявление прозвучало на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Решетников предложил дать год на стыковку информационных баз, чтобы с середины следующего года «такая возможность появилась».

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ кражи личных данных. По словам экспертов, злоумышленники предлагают россиянам купить водительские права на сайте, который на деле оказывается фишинговым ресурсом.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России назвали условие для переговоров по Украине

      Покинувший свой пост российский сенатор рассказал о своих планах

      Американский беспилотник появился в 170 километрах от Ялты после исчезновения

      Вице-спикер Госдумы ответил на критику Делимханова после спора о хиджабах

      На Западе объяснили нежелание Зеленского идти на переговоры с Россией

      Учительницу приговорили к домашнему аресту за секс с учеником христианской школы

      В России создадут солнечные панели для работы в космосе не менее 20 лет

      Байден предрек падение Польши в случае поражения Украины

      По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

      Винер оценила удаление названных именем гимнасток из России элементов из правил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше