В России собрались насытить рынок труда работниками из стран БРИКС

Дюков: работа со специалистами из стран БРИКС позволит закрыть потребности РФ

Насытить российский рынок труда и обеспечить его потребность в качественных кадрах поможет появление профессионалов из стран БРИКС, которые будут работать в том числе в удаленном формате, рассказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков, мнение которого приводит «Интерфакс».

«Россия исторически умеет работать с тем, чтобы адаптировать иностранцев. Работа в многонациональной культуре — наша сильная сторона», — сказал руководитель. Он напомнил, что в пространстве БРИКС проживает около 40 процентов населения планеты, а взаимодействие со специалистами из этих дружественных стран сейчас в РФ активно обсуждается. Речь идет прежде всего о сотрудниках, востребованных при внедрении в России оборудования, технологий, программного обеспечения из этих государств.

Дюков уточнил, что в возглавляемой им компании активно участвуют в работе по созданию цифровой платформы, с помощью которой будут нанимать людей из стран БРИКС для сотрудничества в гибридном или дистанционном формате. Соответствующее поручение дал в апреле президент России Владимир Путин.

Ранее на этой неделе о желании Турции присоединиться к БРИКС заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.