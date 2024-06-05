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17:39, 5 июня 2024Моя страна

В России впервые в неволе вылупились мальки редкой рыбы

В Пензенском океанариуме впервые вылупились мальки золотой азиатской арованы

Кадр: страница «Пензенский океанариум.» во ВКонтакте

В Пензенском океанариуме вылупились мальки редкой рыбы. Об этом сообщается на странице организации во «ВКонтакте».

Речь идет о золотой краснохвостой азиатской ароване. Из 20 особей, впервые в России появившихся на свет в неволе, выжили всего три.

«Самец арованы вынашивает икру во рту. Как только самка отложит икру, самец набирает ее в рот и держит там, пока мальки не вылупятся. Все это время самоотверженный самец ничего не ест и сильно худеет», — рассказали сотрудники океанариума и уточнили, что вынашивание мальков может продолжаться один-полтора месяца.

Специалисты отметили, что для страны данное событие уникальное. «Золотая азиатская арована — рыба краснокнижная, ее дикая популяция находится на грани исчезновения. И размножая эту рыбу в неволе, мы создаем генетический резерв для природной популяции», — объяснили авторы поста.

Ранее сообщалось, что недалеко от Дальнегорска в Приморском крае местный житель выловил из Японского моря редчайшую рыбу — сахалинского осетра.

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      Мария Винар
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