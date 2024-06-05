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14:43, 5 июня 2024Россия

В РПЦ высказались о будущем оккультизма в России

В РПЦ выразили надежду, что оккультизм в России будет искоренен

Фото: Joanna Kosinska / Unsplash

Русская православная церковь (РПЦ) надеется на искоренение оккультизма в России. Об этом заявил ТАСС источник в РПЦ на фоне задержания участницы «Битвы экстрасенсов» Алены Полынь.

По словам собеседника агентства, у «этого квазидуховного суррогата» не должно быть будущего из-за отрицательного влияния оккультных практик на жизнь последователей.

Источник сообщил, что в РПЦ поступило большое количество жалоб на деятельность оккультной организации «Империя сильнейших ведьм», лидером которой является Полынь.

Об аресте Полынь представитель Росгвардии сообщил «Ленте.ру» ранее 5 июня. На допросе фигурантка имитировала плохое самочувствие, из-за чего следственные действия приходилось неоднократно прерывать. Участницу «Битвы экстрасенсов» подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

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      Алан Босиков
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