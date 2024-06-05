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12:52, 5 июня 2024Силовые структуры

Спецназ с помощью лома и кувалды вскрыл дверь в квартиру ведьмы Полынь

Росгвардия показала видео задержания участницы «Битвы экстрасенсов» Полынь
Начало событий в новости Подозреваемую в экстремизме звезду «Битвы экстрасенсов» не смогли допросить

Задержание участницы телешоу «Битва экстрасенсов» Алены Полынь (настоящее имя — Елена Суликова) проводил спецназ Росгвардии «Пересвет», которым пришлось вскрывать входную дверь в квартиру ведьмы с помощью лома и кувалды. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны спецназовцы, взламывающие входную дверь.

Росгвардейцы доставили задержанную к следователю, но тот не смог ее допросить. Женщина притворилась, что плохо себя чувствует. Она во время допроса имитировала плохое самочувствие, поэтому следователю не раз приходилось прерывать следственные действия. К Суликовой вызывали медицинских работников, которые не обнаружили у нее проблем со здоровьем.

Суликову подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих. С 2020 по 2023 год она продавала экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к насилию над священниками РПЦ. Также уточнялось, что она публиковала материалы, содержащие оскорбления чувств верующих. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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