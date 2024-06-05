Подозреваемую в экстремизме звезду «Битвы экстрасенсов» не смогли допросить

Участницу «Битвы экстрасенсов» Суликову не допросили из-за плохого самочувствия

Участницу известного телешоу «Битва экстрасенсов» Алену Полынь (настоящее имя Елена Суликова), которую задержали по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих, не смогли допросить, так как она притворилась, что плохо себя чувствует. Детали ее допроса стали известны ТАСС.

«Задержанная Елена Суликова (Алена Полынь) во время допроса имитировала плохое самочувствие, в связи с чем не раз приходилось прерывать следственные действия, допросить ее не удалось», — рассказали в правоохранительных органах. Сообщается, что следственные действия будут продолжены.

При этом собеседник агентства отметил, что к Суликовой вызывали медицинских работников. Они не обнаружили у звезды проекта проблем со здоровьем.

О том, что Суликову задержали, стало известно 4 июня. Ее подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Сообщалось, что с 2020 по 2023 год Суликова, называющая себя ведьмой, продавала экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к насилию над священниками РПЦ. Также уточнялось, что она публиковала материалы, содержащие оскорбления чувств верующих. В отношении нее возбуждено уголовное дело.