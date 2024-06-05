В Белом доме допустили новые заявления по изъятию российских активов

США допустили заявления об изъятии активов РФ после встречи Байдена и Макрона

США могут сделать новые заявления по изъятию замороженных российских активов после встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, допустил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, вопрос изъятия российских активов будет «существенным пунктом повестки» встречи глав двух государств.

«Время до саммита Группы семи идет, и мы собираемся сделать большой рывок, чтобы увидеть, сможем ли мы получить ясность в отношении этого процесса в течение следующих нескольких дней. Это приоритет для США», — подчеркнул Салливан.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США не могут в одностороннем порядке без помощи союзников изъять в пользу Украины доходы от замороженных российских активов.