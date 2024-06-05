ERR: в ВСУ сообщают о задержке поставок снарядов от западных стран

Западные страны чересчур задерживают поставки снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в то время как Российская армия имеет значительное преимущество по их количеству и может применять их практически без перерыва. О задержке в поставках боеприпасов заявили украинские военные, сообщает эстонское издание ERR.

«В прошлом году мы выпускали по десять снарядов подряд каждые два часа. Боеприпасов было гораздо больше. За одну ночь нам доставляли до 200 снарядов. Сейчас такого нет», — рассказал один из солдат ВСУ.

Он также отметил, что украинским военным пришлось сдать Авдеевку именно по причине нехватки боеприпасов. По словам военнослужащего, сейчас снаряды от союзников начали поступать, но их все еще недостаточно.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия испытывает трудности сразу на нескольких участках фронта. По его словам, наиболее сложная для украинских войск ситуация сложилась на харьковском, купянском, кураховском и покровском направлениях.