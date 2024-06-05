Власти сообщили о массовой атаке ВСУ на жилые районы в российском регионе

ВСУ за сутки атаковали 11 населенных пунктов в Курской области

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 11 населенных пунктов в Курской области. О массовой атаке сообщил врио главы российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram.

«В течение дня обстреливались пункт пропуска "Суджа", поселок Краснооктябрьский и деревня Елизаветовка Глушковского района, село Троицкое и деревня Успеновка Кореневского района, села Гуево и Горналь, деревня Куриловка Суджанского района, деревня Милаевка Беловского района», — написал чиновник.

Помимо того, атаки дронов-камикадзе и сбросы взрывоопасных предметов зафиксировали около сел Обуховка, Снагость, Локоть, Горналь, деревень Викторовка и Елизаветовка, а также около поселка Краснооктябрьский.

После атаки одного из дронов около поселка Краснооктябрьский повреждения зафиксировали на газовой трубе. Также за сутки средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили и ликвидировали 12 беспилотников.

В этот же день мирный житель получил ранение при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль в Курской области. «Сегодня в селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины — житель Брянской области», — написал Смирнов.