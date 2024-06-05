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12:39, 5 июня 2024Россия

Мирный житель получил ранение при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль

В Курской области мужчина получил ранение при атаке дрона на грузовой автомобиль

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Мирный житель получил ранение при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на грузовой автомобиль в Курской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня в селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины — житель Брянской области», — написал чиновник.

Пострадавшего доставили в Рыльскую районную больницу, там ему оказали первую медицинскую помощь. Грузовое транспортное средство получило повреждения.

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Накануне Украина обстреляла 12 населенных пунктов Курской области. По словам Смирнова, под обстрел попали деревни Елизаветовка и Куриловка, села Кульбаки, Веселое, Горналь, Гордеевка и Гоптаровка, поселки Каучук и Политотдельский, пункт пропуска «Суджа» и слобода Заолешенка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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