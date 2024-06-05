Возлюбленная Леонардо Ди Каприо поплавала в океане в крошечном бикини

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти поплавала в океане в бикини

Итальянская модель Виттория Черетти поделилась видео с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 25-летняя возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо запечатлена плавающей в океане среди скатов. На ней крошечное бикини, оформленное абстрактным принтом, а также маска для дайвинга и ласты.

Манекенщица показала и другие кадры с отдыха. Так, на одном опубликованном снимке она запечатлела себя в зеркало в белой майке, приспустив прозрачные брюки и продемонстрировав плавки от раздельного купальника.

В мае сообщалось, что Черетти снялась в рекламе американского бренда Marc Jacobs без штанов.