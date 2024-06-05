Врач назвал один вид мороженого опасным для здоровья мозга

Хирург Умнов предупредил, что мороженое с алкоголем вредит здоровью мозга

Мороженое, содержащее алкоголь вредит здоровью мозга, предупредил хирург Александр Умнов. Самое вредное мороженое он назвал россиянам в комментарии для NEWS.ru.

По словам хирурга, этанол, сахар и сливки — вредное для здоровья сочетание. Он объяснил, что спирт разрушает ЖКТ и вредит головному мозгу: память и другие когнитивные навыки ухудшаются, снижается обучаемость, нарушается сон.

Мороженое с алкоголем способно спровоцировать язву желудка, воспаление поджелудочной железы, нарушить работу сердца и расстроить психику, добавил Умнов. Он также предупредил, что чрезмерное употребление сладостей вызывает появление лишнего веса, что увеличивает риск развития диабета.

Ранее Умнов назвал смертельно опасную для человека дозу водки. Он предупредил, что опасность для жизни может наступить в том случае, если человек выпьет за час литр водки.