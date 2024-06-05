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14:27, 5 июня 2024Забота о себе

Врач назвал один вид мороженого опасным для здоровья мозга

Хирург Умнов предупредил, что мороженое с алкоголем вредит здоровью мозга

Фото: PxHere

Мороженое, содержащее алкоголь вредит здоровью мозга, предупредил хирург Александр Умнов. Самое вредное мороженое он назвал россиянам в комментарии для NEWS.ru.

По словам хирурга, этанол, сахар и сливки — вредное для здоровья сочетание. Он объяснил, что спирт разрушает ЖКТ и вредит головному мозгу: память и другие когнитивные навыки ухудшаются, снижается обучаемость, нарушается сон.

Мороженое с алкоголем способно спровоцировать язву желудка, воспаление поджелудочной железы, нарушить работу сердца и расстроить психику, добавил Умнов. Он также предупредил, что чрезмерное употребление сладостей вызывает появление лишнего веса, что увеличивает риск развития диабета.

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Ранее Умнов назвал смертельно опасную для человека дозу водки. Он предупредил, что опасность для жизни может наступить в том случае, если человек выпьет за час литр водки.

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      Алиса Дмитриева
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