Раскрыта смертельная для человека доза водки

Хирург Умнов: выпитый в течение часа литр водки опасен для жизни

Для жизни может быть опасно чересчур быстрое употребление большого объема водки, предупредил преподаватель кафедры медфакультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Смертельную дозу алкогольного напитка он раскрыл в беседе с NEWS.ru.

По словам Умнова, этиловый спирт, попавший в организм в дозе до 120 миллиграммов, может быть обработан в печени. «Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печеночный фильтр нетронутой, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях. Доза становится смертельной при употреблении литра водки в течение часа», — объяснил врач, добавив, что за это время концентрация этанола в крови достигает пяти-шести граммов на литр крови.

Умнов обратил внимание и на то, что симптомами алкогольного отравления являются падение температуры тела, замедление дыхания, учащенный пульс, несвязная речь, а также галлюцинации и эпилептические припадки. По словам хирурга, употребив большой объем водки, человек с трудом передвигается и практически не реагирует на внешние раздражители.

Ранее нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.