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18:30, 17 мая 2024Забота о себе

Раскрыта смертельная для человека доза водки

Хирург Умнов: выпитый в течение часа литр водки опасен для жизни

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Для жизни может быть опасно чересчур быстрое употребление большого объема водки, предупредил преподаватель кафедры медфакультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Смертельную дозу алкогольного напитка он раскрыл в беседе с NEWS.ru.

По словам Умнова, этиловый спирт, попавший в организм в дозе до 120 миллиграммов, может быть обработан в печени. «Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печеночный фильтр нетронутой, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях. Доза становится смертельной при употреблении литра водки в течение часа», — объяснил врач, добавив, что за это время концентрация этанола в крови достигает пяти-шести граммов на литр крови.

Умнов обратил внимание и на то, что симптомами алкогольного отравления являются падение температуры тела, замедление дыхания, учащенный пульс, несвязная речь, а также галлюцинации и эпилептические припадки. По словам хирурга, употребив большой объем водки, человек с трудом передвигается и практически не реагирует на внешние раздражители.

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Ранее нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Александра Лисица
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