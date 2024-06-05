Врачи развеяли главные мифы о здоровье и красоте груди

Пластический хирург Ма: предотвратить обвисание груди невозможно

Пластический хирург Грейс Ма и терапевт Нескохи Океке-Игбокве развеяли самые главные мифы о здоровье и красоте груди. Их мнение приводит Daily Mirror.

Первым мифом, в который верят миллионы, специалистки назвали убеждение, что дезодоранты вызывают рак груди. По словам Ма, когда-то действительно предполагалось, что алюминий в антиперспирантах провоцирует рост раковых клеток, но это предположение не подтвердилось.

Также врачи предупредили: вопреки тому, что говорится в рекламе, предотвратить обвисание груди невозможно. Грейс Ма подчеркнула, что изменение формы — это естественная часть старения, но процесс можно замедлить, если следить за весом и не курить. А вот советы носить бюстгальтеры днем и ночью хирург назвала бесполезными. «Единственная польза может быть для женщин с большой грудью, чтобы предотвратить боль или дискомфорт», — сказала Ма.

Океке-Игбокве добавила, что мифом также является утверждение, что обвисает только большая грудь, а маленькая остается упругой. На самом деле, по ее словам, на изменение формы груди влияет не размер, а соотношения количества жира и тканей молочной железы: при поддержании нормальной массы тела грудь будет долго выглядеть красивой.

Еще одним заблуждением, по мнению врачей, является утверждение, что женщины со сменным графиком работы имеют более высокий риск заболеть раком груди. Грейс Ма указала, что эту теорию проверили с участием 100 тысяч женщин и она не подтвердилась.

Наконец, специалистки заявили, что рак груди необязательно бывает только у женщин. Заболевание также встречается и у мужчин, хотя и намного реже.

Ранее пластический хирург, офтальмолог Ольга Громова предупредила, что проведение пластических операций летом сопряжено с более высокими рисками. По ее словам, это связано с тем, что во время реабилитации не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами.