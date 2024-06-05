Врачи сравнили пользу от секса и тренировок

Секс полезен для здоровья, однако занятия им не помогают улучшить физическую форму. Такое мнение озвучили физиотерапевт Киран Шеридан и терапевт Лоуренс Каннингем, пишет Daily Star.

Шеридан рассказал, что занятия любовью помогают улучшить сон, снижают кровяное давление и являются полезными для иммунной системы и эмоционального благополучия. Тем не менее, по его мнению, секс не способен заменить полноценную кардио или силовую тренировку. «Теоретически это возможно, но придется потратить много времени и сил», — отметил врач. Он подсчитал, чтобы сжечь 300-400 калорий, понадобиться занимать сексом три-четыре раза в день по полчаса.

Каннингем согласился, что половой акт вряд ли заменит занятия спортом. «Чтобы добиться такой же нагрузки, как на умеренной тренировке, сексуальная активность должна быть энергичной и продолжительной, подобно быстрой ходьбе или езде на велосипеде. Такое бывает редко», — считает терапевт.

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