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08:30, 3 июня 2024Забота о себе

Женщина рассказала о преимуществах 10-летней жизни без секса

Фото: PxHere

Живущая в Англии зимбабвийка Таня Шульц рассказала, какие преимущества обнаружила в 10-летней жизни без секса. Ее историю опубликовало издание Mirror.

По словам 52-летней Шульц, она с юности не была зациклена на сексе, и без него ее жизнь стала «намного лучше и проще». Она добавила, что воздерживается даже от поцелуев. «Для меня сексуальная энергия — это сила, и, занимаясь сексом с людьми, ты отдаешь свою силу. Люди спят с кем угодно, а когда я не соблюдала целомудрие, я отдавала свою любовь, потому что это имело смысл. Теперь я совершенно счастлива без этого», — заявила она.

Отказ от секса, продолжила женщина, помог ей развить «духовные связи» с другими людьми и сосредоточить внимание на их личностях. «Что интересно, у меня нет сексуального аппетита. Я пережила менопаузу — некоторые люди говорят, что когда это происходит, у тебя повышается сексуальность, но со мной этого вообще не было», — отметила она.

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Шульц уверена, что многие отношения рушатся из-за того, что общество, особенно мужчины, чересчур сконцентрировано на сексе. «Раньше я работала в инвестиционном банке и очень злилась на мужчин, которые прятались с сотрудницами по углам, а затем возвращались домой к своим женам», — вспоминает она.

Ранее американский певец и музыкант Ленни Кравиц рассказал, как с возрастом изменилось его отношение к сексу. Уже девять лет он не был в серьезных отношениях и не собирается прерывать целибат, пока не встретит подходящую женщину.

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      Вера Владзиевская
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